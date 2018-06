Trump oslavuje 72. narodeniny, druhé od nástupu do úradu prezidenta

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Happy, happy birthday Dad! I love you very much.

Wishing you your best year yet!!! pic.twitter.com/ejbk28IJHe — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 14, 2018

Washington 14. júna (TASR) - Donald Trump, 45. prezident Spojených štátov amerických, oslavuje vo štvrtok 72. narodeniny. Ako pripomenula agentúra AP, ide o druhé Trumpove narodeniny od nástupu do funkcie.Trumpova poradkyňa a zároveň jeho najstaršia dcéra Ivanka venovala svojmu otcovi narodeninový tvít, v ktorom mu popriala ten najlepší rok, aký doteraz mal.Narodeniny šéfa Bieleho domu na sociálnych sieťach prezentoval aj jeho najstarší potomok Donald Trump mladší. Na instagrame zverejnil fotku svojho otca s textom, pričom spomenul hospodárstvo, Severnú Kóreu, svetový šampionát vo futbale a mieru nezamestnanosti.Svoje narodeniny šéf Bieleho domu slávil už aj v predstihu v pondelok v Singapure, kde sa v utorok uskutočnilo jeho prelomové stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.Americký podnikateľ, realitný investor a televízna osobnosť Donald Trump kandidoval na post prezidenta USA v roku 2016 za Republikánsku stranu. Je predsedom a generálnym riaditeľom spoločnosti Trump Organization a tiež zakladateľom firmy Trump Entertainment Resorts, podnikajúcej v oblasti kasín a siete hotelov po celom svete.Republikán Trump, ktorý sa preslávil heslom, bol politickým nováčikom, ktorý nikdy nezastával nijakú politickú funkciu.Donald John Trump sa narodil 14. júna 1946 v newyorskej štvrti Queens ako štvrté z piatich detí. Ako 13-ročného ho poslali do vojenskej školy, ktorá mala usmerniť jeho neutíchajúcu energiu. Popri získavaní akademického vzdelania zbieral i úspechy v športe: hral v univerzitnom futbalovom aj basketbalovom tíme. Neskôr študoval na Fordhamskej univerzite a odtiaľ prešiel na Whartonovu školu pri Pensylvánskej univerzite, kde študoval ekonómiu. Po promócii v roku 1968 nastúpil do otcovej firmy obchodujúcej s nehnuteľnosťami. V roku 1974 sa stal jej riaditeľom a pomenoval ju Trump Organization.Následne investoval do hotelov, kasín a luxusných bytov. Jeho majetok dosiahol miliardovú hodnotu vďaka rozličným podnikateľským aktivitám, ktoré zahŕňali napríklad súťaže krásy (Miss Universe), úspešnú televíznu realitnú šou Apprentice či autorstvo viacerých predávaných kníh, v ktorých radí, ako dosiahnuť úspech v živote a podnikaní. Má tiež vlastnú značku luxusného nábytku i oblečenia. Jeho podnikateľské projekty však neboli vždy bezproblémové - má za sebou štyri bankroty, ale vždy sa mu podarilo podnikanie reštrukturalizovať.V rokoch 1977-91 bol Donald Trump ženatý s českou emigrantkou Ivanou Zelníčkovou, s ktorou má synov Donalda (1977) a Erica (1984) a dcéru Ivanku (1981). Jeho druhou manželkou bola v rokoch 1993–99 Marla Maplesová - z tohto manželstva sa narodila dcéra Tiffany (1993). Od roku 2005 je Trump ženatý s Melaniou Knaussovou, s ktorou má syna Barrona (2006).