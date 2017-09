Trump: Osud jadrovej dohody s Iránom závisí od prísnosti monitorovania

Bývalý guvernér amerického štátu Texas Rick Perry zložil slávnostnú prísahu ako nový americký minister energetiky 1. marca 2017 vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 18. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes varoval, že Washington odstúpi od jadrovej dohody, ktorú dohodol s Iránom a piatimi ďalšími krajinami. Stane sa tak, ak usúdi, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) nemonitoruje túto dohodu dosť prísne, uvádza agentúra AP.Irán v reakcii uviedol, že najväčšia hrozba pre jadrovú dohodu je americké nepriateľstvo.Varovanie od Trumpa zaznelo v posolstve na výročnom zasadnutí MAAE vo Viedni, kde ho prečítal americký minister energetiky Rick Perry.Spojené štáty trvajú na tom, že Irán je povinný otvoriť svoje vojenské lokality na kontrolu zo strany MAAE, ak má táto agentúra podozrenie z vykonávania neohlásených jadrových aktivít v niektorej z nich. Teherán to odmieta a Alí Akbar Sálehí, ktorý má v Iráne na starosti jadrovú energetiku, vyzval MAAE a jej šéfa Jukiju Amana, abyPodľa Sálehího Irán plne dodržiava podmienky dohody a najväčšou hrozbou pre jej ďalšiu platnosť jeAvšak Trump, citovaný Perrym, sa vyslovil, že dohoda môže alebo nemusí vydržať na tom, či MAAE bude mať prístup k iránskym vojenským lokalitám, a uviedol, že Spojené štátyAmano sa taktiež vyjadril, že kontrolné právomoci sa vzťahujú aj na iránske vojenské zariadenia, ak je to potrebné. Dnes však uviedol, že Irán si plní svoje záväzky podľa dohody, ktorá vstúpila do platnosti minulý rok a ponúka zmiernenie sankcií za obmedzenia v iránskych jadrových programoch.Administratíva amerického prezidenta Trumpa má v polovici októbra potvrdiť, či Irán plní podmienky stanovené v dohode. Samotný Trump nedávno vyslovil názor, že takéto potvrdenie neočakáva.