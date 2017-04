Trump otvoril vyšetrovanie dampingu pri dovoze hliníka z USA

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal memorandum, ktorého cieľom je prilákať pracovné miesta v hlinikárenskom priemysle späť do USA. Lacný dotovaný dovoz zaplavil americký trh apovedal Trump pri podpise memoranda v Bielom dome.Prezident by bol rád, keby sa hlinikárenský priemysel vrátil tam, kde sa pôvodne nachádzal. Podľa neho je, aby sa USA spoliehali na zahraničných výrobcov, ak chcú získať hliník pre oblasť národnej bezpečnosti, najmä pre výrobu stíhačiek, vojenských vozidiel a lodí.Spojené štáty majú len dve plne funkčné hlinikárne a len jediná v Severnej Amerike je schopná vyrábať vysoko čistý hliník potrebný na produkciu stíhačiek F-35 a F-18, transportného lietadla C-17 či obrnených vojenských vozidiel.Minister obchodu Wilbur Ross uviedol, že podpísanie memoranda znamená začiatok skúmania ekonomických dopadov dovozu hliníka, najmä možnosť nečestného dampingu. Podľa jeho slov 55 % dovozu do USA pochádza z krajín ako Čína, Kanada, Rusko a Spojené arabské emiráty.Na memorandum okamžite zareagovali americkí a kanadskí šéfovia odborovej organizácie United Steelworkers (USW), ktorí žiadajú, aby sa vyšetrovanie sústredilo na dovoz z Číny.povedal medzinárodný prezident USW Leo W. Gerard.Podľa jeho slov čínske nadbytočné kapacity zaplavujú svetové trhy, tlačia ceny nadol a robia niektoré typy podnikania neekonomickými.Kanadský prezident USW Ken Neumann zdôraznil, že kanadský hliník neohrozuje národnú bezpečnosť USA.povedal na tému vyšetrovania.