Trump označil atentát v Berlíne za útok na ľudstvo

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palm Beach 22. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump v noci nadnes vyhlásil, že pondelkový útok kamiónom na vianočných trhoch v Berlíne, pri ktorom zahynulo 12 ľudí a ďalších 48 osôb utrpelo zranenia, bolTrump tiež naznačil, že možno opäť vráti do hry svoj predvolebný sľub dočasne zakázať moslimským prisťahovalcom vstup do Spojených štátov.povedal Trump novinárom pred svojím sídlom Mar-a-Lago v meste Palm Beach v americkom štáte Florida.Hovorca Trumpovho prípravného tímu Jason Miller následne uviedol, že plány novozvoleného amerického prezidenta by mohliTrump navrhoval zákaz vstupu moslimov na územie Spojených štátov počas republikánskych primárnych volieb, za čo si vyslúžil kritiku demokratov aj republikánov. Počas všeobecných volieb svoju rétoriku zmiernil a hovoril o dočasnom zastavení migrácie z bližšie nešpecifikovaných krajín, ktoré podporujú terorizmus.