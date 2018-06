Trump označil blížiaci sa samit s Kimom za mierovú misiu

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Malbaie 9. júna (TASR) - Blížiaci sa samit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una v Singapure je podľa šéfa Bieleho domu jedinečnou príležitosťou pre KĽDR. Trump to vyhlásil v sobotu na samostatnej tlačovej konferencii v kanadskom La Malbaie, kde vrcholí dvojdňový samit skupiny G7.Dodal, že stretnutie s Kimom, pričom vodca KĽDR je pripravený spraviť pre svoj ľud, cituje Trumpa agentúra AP. Svoju cestu na historický samit, ktorý sa uskutoční v utorok, označil prezident USA za. Trump zároveň avizoval, že z kanadského stretnutia odíde o niekoľko hodín predčasne.Ďalšou záležitosťou, o ktorej sa Trump zmienil na tlačovej konferencii, bolo opätovné prijatie Ruska do skupiny G7. Podľa neho by to prospelo všetkým krajinám.zdôraznil. Rusko bolo vylúčené v roku 2014 pre anexiu Krymu a podporu proruských povstalcov na Ukrajine.Trump tiež varoval zahraničné krajiny, aby nepristupovali k recipročným opatreniam voči USA po tom, ako Washington uvalil colné tarify na dovoz ocele a hliníka z Kanady, EÚ a Mexika.vyhlásil Trump. Dodal, že USA súdosiahnutia novej Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).Americký prezident na záver tlačovej konferencie - svoje prvej sólovej za vyše roka - obhajoval rozhodnutie neustále kritizovať tlač, a to domácu i zahraničnú. Novinárom povedal, že, pretože mnohé americké médiá sú podľa neho. Túto stratégiu prevzali aj ďalší svetoví lídri.