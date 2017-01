Trump označil Chelseu Manningovú za nevďačnú vlastizradkyňu

Na nedatovanej snímke pózuje americký vojak Bradley Manning so ženskou parochňou na hlave a rúžom na ústach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. januára (TASR) - Americká transgenderová whistleblowerka Chelsea Manningová (pôvodne vojak Bradley Manning) je podľa prezidenta USA Donalda Trumpa "nevďačnou vlastizradkyňou", ktorá nemala byť nikdy prepustená z väzenia. Šéf Bieleho domu to napísal na sociálnej sieti Twitter.Manningovej, ktorú usvedčili z krádeže a zverejnenia tajných vojenských a diplomatických dokumentov, udelil bývalý americký prezident Barack Obama tesne pred vypršaním svojho mandátu milosť. Informátorku, ktorá si odpykáva 35-ročný trest, prepustia v máji, pripomína spravodajská stanica BBC.Trump skritizoval Manningovú za to, že Obamu nazvala slabým lídrom. "Nevďačná vlastizradkyňa Chelsea Manningová, ktorá nemala byť nikdy prepustená z väzenia, teraz nazýva prezidenta Obamu slabým lídrom!" napísal vo štvrtok Trump v reakcii na Manningovej článok uverejnený v denníku The Guardian.Manningovej prípad bol jedným z najzávažnejších únikov tajných materiálov v dejinách Spojených štátov. Z vojenského väzenia Fort Leavenworth v Kansase vyjde vďaka Obamovi na slobodu 17. mája namiesto roku 2045.