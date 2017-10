Trump označil Papadopoulosa za klamára, vraj ho nikto nepoznal

WASHINGTON 31. októbra - Americký prezident Donald Trump v utorok zaútočil na člena zahraničnopolitického tímu svojej predvolebnej kampane Georgea Papadopoulosa, ktorý sa v rámci vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do amerických volieb priznal ku kontaktom s predstaviteľmi údajne napojenými na ruské vedenie, a tiež k tomu, že pôvodne o týchto stretnutiach klamal.

Klamlivé tvrdenia

Podľa Trumpa sa na Papadopoulosove vyjadrenia nedá spoliehať, pretože tento človek "už dokázal, že klamal". Prezident neuviedol, či má na mysli pôvodné Papadopoulosove tvrdenia, ktoré neskôr pred vyšetrovateľmi označil za klamlivé aj on sám, alebo považuje za klamstvo súčasnú verziu Papadopoulosovej výpovede.Trump okrem toho tvrdí, že Papadopoulos bol úplne nedôležitým členom jeho kampane. Už v pondelok Biely dom na informácie o výpovedi tohto svedka reagoval s tým, že bol "iba dobrovoľníkom". "Tohto mladého dobrovoľníka menom George, ktorý bol na veľmi nízkej úrovni, takmer nikto nepoznal," dodal k tomu v utorok Trump.

Vynikajúci chlapík

Agentúra Associated Press (AP) však pripomína, že v marci 2016 Trump o Papadopoulosovi hovoril úplne inak a na stretnutí s novinármi z denníka The Washington Post ho označil za "vynikajúceho chlapíka".Výpoveď Papadopoulosa je súčasťou vyšetrovania, ktoré vedie špeciálny prokurátor Robert Mueller a ktoré je zamerané na údajné zasahovanie Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v USA a na možnú spoluprácu medzi Moskvou a Trumpovým volebným tímom. Papadopoulos poskytol vyšetrovateľom kľúčové dôkazy o kontaktoch medzi ľuďmi z Trumpovho najbližšieho okolia a osobami, ktoré boli podľa ich vyjadrení napojené na ruské vedenie. Na niektorých z týchto stretnutí sa vraj aj sám zúčastnil.

Priznal, že klamal

Papadopoulos pôvodne vyšetrovateľom tvrdil, že stretnutia a kontakty s týmito osobami sa uskutočňovali ešte predtým, ako sa stal súčasťou Trumpovej kampane. Neskôr však priznal, že v tomto bode klamal, a že stretnutia sa konali aj v čase, keď už súčasťou Trumpovej kampane bol.Z Papadopoulosových vyjadrení jasne vyplýva aj to, že o ponuke zo strany osôb údajne napojených na Kremeľ, ktoré vraj spočívali predovšetkým v diskreditácii Trumpovej protikandidátky Hillary Clintonovej, vedel a riešil ju široký okruh ľudí okolo Trumpa.

Prvé obvinenia

V rámci vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do americkej predvolebnej kampane padli v pondelok už aj prvé obvinenia. Bývalého šéfa Trumpovej kampane Paula Manaforta a jeho spolupracovníka Ricka Gatesa obvinili vyšetrovatelia okrem iného zo sprisahania proti USA, poskytovania falošných výpovedí, prania špinavých peňazí a ďalších ekonomických zločinov, ako aj z toho, že sa nezaregistrovali ako zahraniční agenti. Manafortovi hrozí 80 rokov odňatia slobody, Gatesovi 70.Biely dom aj Trump osobne popierajú, že by so záležitosťami, ktorých sa obvinenia týkajú, mali niečo spoločné. "Prepáčte, ale toto bolo veľa rokov dozadu, ešte predtým, ako bol Paul Manafort súčasťou Trumpovej kampane," napísal na Twitteri Trump o činoch, ktorých sa Manafort podľa vyšetrovateľov dopustil.

Všetko spoločné

V podobnom duchu sa vyjadrila aj hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabee Sanders, podľa ktorej Biely dom s týmito obvineniami nemá nič spoločné. Zato kampaň Trumpovej protikandidátky Hillary Clintonovej "má s nimi spoločné všetko", vyhlásila hovorkyňa bez bližšieho vysvetlenia.V samotných obvineniach sa však navzdory tvrdeniam Trumpa a Huckabee Sanders uvádza, že pranie špinavých peňazí sa dialo "prinajmejšom do roku 2016" a spiknutie proti USA údajne trvalo dokonca po celý čas, od roku 2006 až do roku 2017.