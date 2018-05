Trump označil reakciu KĽDR po zrušení summitu za srdečnú a prínosnú

Na archívnej snímke Donald Trump a Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump privítal v piatok vyhlásenie, v ktorom Severná Kórea - aj napriek jeho oznámeniu o zrušení plánovaného summitu - prejavila ochotu viesť rozhovory s USA. Informovala o tom agentúra DPA.napísal americký prezident na Twitteri.dodal vo svojom príspevku.Severná Kórea predtým oznámila, že je ochotná viesť rozhovory so Spojenými štátmi. Uviedol to severokórejský viceminister zahraničných vecí Kim Kje-gwan v reakcii na štvrtkové oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení plánovaného summitu USA-KĽDR.povedal vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Dodal, že jednostranné rozhodnutie USA summit zrušiť len dokazuje, aké závažné nepriateľstvo vládne aj naďalej medzi Spojenými štátmi a KĽDR, čo podľa jeho slov svedčí o naliehavej potrebe schôdzky lídrov oboch krajín.Trump vo štvrtok verejným listom prekvapivo oznámil, že zrušil stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-un naplánované na 12. júna v Singapure. Neskôr však uviedol, že summit s Kimom sa možno uskutoční v plánovanom termíne alebo neskôr, a to v závislosti od toho, či Severná Kórea podnikne "konštruktívne kroky".