Trump označil Severnú Kóreu za rastúcu priamu hrozbu pre väčšinu sveta

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. augusta (TASR) - Prezidenti Spojených štátov a Južnej Kórey, Donald Trump a Mun Če-in sa vo svojom nedeľňajšom telefonáte zhodli, že Severná Kórea predstavuje vzrastajúcu priamu hrozbu pre väčšinu krajín sveta. Oznámil to Biely dom.Obaja lídri počas rozhovoru tiež privítali sobotňajšie jednomyseľné schválenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá uvaľuje na Pchjongjang nové sankcie po nedávnych skúškach medzikontinentálnych balistických striel.Nové sankcie by mohli znížiť ročné príjmy KĽDR z exportu až o tretinu, píše agentúra Reuters. Severná Kórea je terčom medzinárodnej pozornosti už dlhé mesiace vzhľadom na početné raketové i viaceré jadrové skúšky.Spojenými štátmi navrhnutá rezolúcia BR OSN zakazuje Severnej Kórei vývoz uhlia, železa, železnej rudy, olova, olovenej rudy a plodov mora. Zakazuje tiež iným krajinám zvyšovať súčasný počet pracovníkov pochádzajúcich z KĽDR, zakladať nové spoločné podniky so Severnou Kóreou a realizovať nové investície v existujúcich spoločných podnikoch.Prezidenti Trump a Mun podľa Bieleho domu v telefonáte potvrdili, že sú odhodlaní úplne uskutočniť najnovšiu i všetky súvisiace rezolúcie a že budú vyzývať medzinárodné spoločenstvo, aby urobilo to isté.Minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson predtým vyhlásil, že nové sankcie OSN voči Pchjongjangu sú