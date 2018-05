Trump oznámil, že rozhovory o summite s Kim Čong-unom idú veľmi dobre

Na archívnej snímke Donald Trump a Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že rozhovory o jeho prípadnom summite s vodcom Severnej Kórey Kim Čong-unom prebiehajúTrump podľa tlačovej agentúry AP novinárom povedal, že minister zahraničných vecí Mike Pompeo uskutočňuje. Prezident je podľa svojich slov presvedčený, že Severokórejčania zrejme prídu do Washingtonu v piatok aŠéf Bieleho domu poznamenal:Trump ešte dodal:Prezident aj na Twitteri napísal:Osud historického summitu Trumpa s Kimom, plánovaného na 12. júna v Singapure, bol niekoľko dní ako na hojdačke - Trump ho minulý týždeň zrušil, ale potom rýchlo oznámil, že by sa mal predsa len uskutočniť. Na summite by sa mali viesť diskusie o denuklearizácii Severnej Kórey.Rozhovory, o ktorých Trump vo štvrtok informoval novinárov, vedie Pompeo v New Yorku s bývalým šéfom severokórejskej rozviedky Kim Jong-čcholom. Stretol sa s ním už v stredu večer miestneho času a absolvoval s ním spoločnú večeru.Diplomati absolvujú celkovo dvojdňové rokovania zamerané na záchranu summitu prezidenta Trumpa a Kima v Singapure.Kim Jong-čchol, všeobecne považovaný za pravú ruku vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), pricestoval do New Yorku čínskou leteckou spoločnosťou Air China z Pekingu. Ide o najvyššie postaveného činiteľa KĽDR, ktorý zavítal do Spojených štátov za uplynulých takmer 20 rokov.Historický summit USA-KĽDR bol pôvodne naplánovaný na 12. júna, avšak Trump stretnutie zrušil vzhľadom na "nepriateľskú" rétoriku Pchjongjangu voči USA. Singapurský summit by bol prvým stretnutím úradujúcich lídrov oboch krajín.Americkí diplomati sa medzitým stretli so severokórejskými vyslancami v demilitarizovanej zóne (DMZ) medzi oboma Kóreami, zatiaľ čo iní americkí diplomati pricestovali do Singapuru so zámerom pripraviť pôdu pre júnový summit.