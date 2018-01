TRUMP: Palestínčania sa musia vrátiť k rozhovorom s Izraelom

Na snímke americký prezident Donald Trump máva na pozdrav z lietadla po prílete na medzinárodnom letisku vo švajčiarskom Zürichu 25. januára 2018. Trump sa zúčastní na 48. zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Davos 25. januára (TASR) - Prezident USA Donald Trump vo štvrtok vo švajčiarskom Davose vyhlásil, že Palestínčania sa musia vrátiť k mierovým rozhovorom s Izraelom, ak chcú od Spojených štátov dostávať finančnú pomoc.Trumpovo vlaňajšie rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela pobúrilo arabské krajiny a Palestínčanov viedlo k tomu, že odmietli rokovať s USA o mieri v regióne. Ako dôvod uviedli, že Amerika už nie jev procese hľadania mieru. Palestínčania, ktorí si chcú založiť vlastný štát, si totiž robia nároky na východný Jeruzalem ako na svoje budúce hlavné mesto.Trump na 48. zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose povedal, že peniaze pre Palestínčanov sú stále, ale finančnú pomoc od USA nedostanú,Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril na začiatku stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Davose.Netanjahu ocenil Trumpovo rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presťahovať tam veľvyslanectvo USA z Tel Avivu, napísala tlačová agentúra AP.Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová nedávno vyhlásila, že Spojené štáty by mohli obmedziť pomoc určenú Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA), ak budú Palestínčania bojkotovať úsilie o dosiahnutie mieru s Izraelom. Podľa zdrojov z Trumpovej administratívy poskytnú USA tento rok úradu UNRWA pomoc len vo výške 60 miliónov dolárov. Avšak vyplatenie ďalších 65 miliónov dolárov, ktoré mala agentúra dostať, nateraz zmrazili.USA sú hlavným darcom pre UNRWA, ktorá poskytuje pomoc Palestínčanom žijúcim v Jordánsku, Libanone, Sýrii, Predjordánsku a v pásme Gazy. Zameriava sa pritom na podporu vzdelávania a sociálne služby.Ak by Spojené štáty svoju pomoc ukončili, mohlo by to viesť k humanitárnej kríze, a to najmä v pásme Gazy, kde je väčšina obyvateľstva odkázaná na pomoc UNRWA.