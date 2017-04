Trump plánuje rekordne znížiť dane, uviedol minister financií Mnuchin

Americký minister financií Steven Mnuchin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. apríla (TASR) - Americký minister financií Steven Mnuchin vyhlásil, že plán reforiem administratívy prezidenta Donalda Trumpa bude obsahovať aj najväčšie zníženie daní v histórii USA. Plán by mal byť predstavený ešte dnes.Podľa Mnuchina súčasťou plánu reformy daní je zníženie firemnej dane na 15 % z 35 %.Mnuchin plán odmietol bližšie špecifikovať. Ešte dnes by ho však mal predstaviť spoločne s hlavným ekonomickým poradcom Bieleho domu Garym Cohnom.Minister financií vyhlásil, že Snemovňa reprezentantov, Senát rovnako ako vláda sa na daňovej reforme zhodujú. Podľa politických pozorovateľov sa však proti plánu postavia demokrati aj fiškálni jastraby. Mnuchin nespresnil, ako má byť Trumpova daňová reforma financovaná, ale naznačil, že následné zrýchlenie rastu ekonomiky by malo vykompenzovať náklady.