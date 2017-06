Trump plánuje sprivatizovanie riadenia letovej prevádzky

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje sprivatizovať riadenie letovej prevádzky. Cieľom je podľa Bieleho domu modernizácia systému, zníženie nákladov a skvalitnenie služieb.povedal Trump v pondelok (5.6.) za prítomnosti predstaviteľov viacerých leteckých spoločností.Návrh, v rámci ktorého by sa riadenie letovej prevádzky presunulo do troch rokov z Federálneho úradu pre letectvo (FAA) pod organizáciu tvorenú leteckými spoločnosťami, odbormi a zástupcami prevádzkovateľov letísk, je súčasťou väčšieho balíka, ktorým sa chce administratíva zamerať na infraštruktúru. Podľa analytikov je za tým úsilie vlády presunúť pozornosť médií zo škandálu okolo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb viac na Trumpovu agendu.Návrh pritom nie je nový, vo Washingtone sa o ňom diskutovalo aj v minulosti, zatiaľ však bez výsledku. Ani teraz to nemusí byť jednoduchý proces, keďže s plánom nesúhlasí mnoho demokratov, ktorí sa obávajú, že kontrolu nad takou citlivou oblasťou by získali veľké letecké spoločnosti. Ako uviedla šéfka demokratov v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová, zbavenie sa dohľadu nad letovou prevádzkou ohrozí bezpečnosť cestujúcich, zasiahne do súčasného procesu modernizácie FAA a ohrozí prístup k menším a odľahlým letiskám. Výhrady k plánu majú aj niektorí republikáni.Z leteckých spoločností však väčšina súhlasí. Jednou z aerolínií, ktorá je proti, je Delta Air Lines. Podľa nej je americký systém riadenia letovej prevádzky taký rozsiahly, že privatizácia financie neušetrí a naopak, povedie k zvýšeniu cien leteniek. Navyše sa obáva aj zvýšenia rizík v oblasti národnej bezpečnosti.