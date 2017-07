Trump: Po dobytí Mósulu sú dni Islamského štátu zrátané

Na snímke americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 10. júla (TASR) - Dobytie Mósulu irackými silami z rúk Islamského štátu (IS) znamená, že dni tejto militantnej skupiny v Iraku a v Sýrii "sú zrátané", vyhlásil dnes americký prezident Donald Trump.V písomnom vyhlásení uviedol, že USA budú pokračovať v snahe oIslamského štátu. Trump zablahoželal irackému premiérovi Hajdarovi Abádímu a irackým bezpečnostným silám a vyjadril zármutok nad tisícami ľudí zabitých alebo týraných organizáciou Islamský štát.Aj Američanmi vedená koalícia zablahoželala dnes irackým silám k tomu, že znovu dobyli Mósul. Ústredné velenie armády USA uviedlo, žeiracké silyGenerálporučík Stephen Townsend zdôraznil, že toto víťazstvo samo osebe nezlikviduje IS a ešte s ním bude treba zviesť veľa bojov. Stratu mesta však označil zaVíťazstvo nad militantmi z Islamského štátu v Mósule dnes oficiálne vyhlásil iracký premiér Hajdar Abádí.vyhlásil v televíziou prenášanom prejave.dodal z malej základne na kraji mósulského Starého mesta.V nedeľu Abádí prišiel do Mósulu a zablahoželal vojakom kEšte aj dnes však prebiehali prudké boje a nie je jasné, či aj poslední militanti boli porazení, uvádza agentúra AP.Iracké sily, podporované náletmi koalície pod vedením USA, ako aj kurdskými jednotkami péšmarga a šiitskými milíciami, spustili ofenzívu v Mósule 17. októbra 2016. Militantní islamisti mesto obsadili v júni 2014. Stalo sa jedným z centier, ktorý vyhlásili na časti územia Iraku a susednej Sýrie.Od roku 2014 bolo podľa humanitárnych organizácií vyhnaných z Mósulu okolo 900.000 ľudí, čo je asi polovica počtu z predvojnového obdobia.Iracká vláda už v januári oznámila úplnévýchodnej časti Mósulu, ale boje na západe mesta boli komplikovanejšie vzhľadom na tamojšie úzke uličky.