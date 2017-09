Trump po druhý raz priletel do záplavami postihnutého Texasu

Americký prezident Donald Trump počas privítania v rámci jeho návštevy krízového koordinačného centra v Austine, v americkom štáte Texas 29. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou pricestoval dnes - už druhýkrát v priebehu tohto týždňa - do štátu Texas, ktorý postihli rozsiahle záplavy spôsobené hurikánom Harvey.Trumpovci prileteli napoludnie miestneho času prezidentským špeciálom na vojenskú základňu Ellington na okraji Houstonu. Privítal ich tam guvernér Texasu Greg Abbott a houstonský primátor Sylvester Turner.Prezidenta na ceste sprevádzajú aj štyria členovia jeho vlády. Priamo na letisku absolvoval krátke stretnutie so skupinou Texasanov postihnutých povodňami.Neskôr v priebehu dňa sa Trump presunie do susednej Louisiany, ktorú záplavy postihli v menšom rozsahu než Texas.Oficiálny počet obetí hurikánu Harvey, ktorý bol najničivejšou búrkou v Texase za posledné polstoročie, sa dnes zvýšil na najmenej 43. Len v okolí Houstonu bolo poškodených 156.000 obydlí.