Trump po kritike svojho dekrétu odvolal ministerku spravodlivosti

Na snímke je odvolaná ministerka spravodlivosti Sally Yatesová. Odvolal ju prezident USA D. Trump. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 31. januára (TASR) – Americký prezident Donald Trump v pondelok odvolal úradujúcu ministerku spravodlivosti Sally Yatesovú. Oznámilo to tlačové oddelenie Bieleho domu s tým, že vedením rezortu je dočasne poverený Dana James Boente, ktorý pôsobí na okresnom súde vo Virgínii.Stalo sa tak krátko po tom, čo Yatesová oznámila, že nariadila právnikom ministerstva, aby na súdoch neobhajovali prezidentovo nariadenie zakazujúce občanom siedmich moslimských krajín vstup na územie USA. Takisto vyhlásila, že si nie je istá legálnosťou Trumpovho dekrétu.Biely dom vo svojom vyhlásení podľa agentúry AP uviedol, že Yatesová "sa spreneverila ministerstvu spravodlivosti tým, že odmietla presadiť právny poriadok určený na ochranu občanov Spojených štátov".Televízia CNN informovala, že krátko po zverejnení Trumpovho rozhodnutia Boente zložil slávnostný sľub.Yatesovú vymenoval Trumpov predchodca Barack Obama v roku 2015 za námestníčku ministra spravodlivosti. Nová administratíva ju požiadala, aby zostala vo funkcii dovtedy, kým Senát nepotvrdí v ministerskej funkcii Trumpovho nominanta Jeffa Sessionsa.Trump v piatok na 120 dní pozastavil americký program prijímania utečencov. Občania Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu nebudú môcť 90 dní cestovať do USA. Trumpovo nariadenie je najprísnejšie voči Sýrčanom - na neurčitý čas zakázal vstup do USA každému z tejto krajiny, vrátane ľudí utekajúcich pred občianskou vojnou.Nariadenie o dočasnom obmedzení migrácie zo siedmich štátov už súdne napadli v štátoch Virgínia, New York, Massachusetts, Washington a Kalifornia.