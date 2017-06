Trump po prvý raz navštívi víkendové sídlo amerických prezidentov

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. júna (TASR) – Americký prezident Donald Trump dnes po prvý raz od nástupu do funkcie zavíta do víkendového sídla prezidentov Camp David. Informovali o tom viaceré americké médiá.Oficiálne víkendové sídlo amerických prezidentov Camp David sa nachádza v štáte Maryland, necelých 160 kilometrov od Bieleho domu, v horskom parku Catoctin. Bývalí prezidenti tam chodievali oddychovať, športovať, písať, stretávať sa s poradcami, vykonávať svetovú diplomaciu a dohadovať mierové zmluvy.Donald Trump tam však ešte nebol, víkendy trávil vo svojich súkromných rezidenciách, najmä na Floride.napísali miestne noviny Baltimore Sun.Špekulácie o tom, že Trump na Camp David úplne zanevrie, živilo nielen to, že tam ešte nebol, hoci vo funkcii je už päť mesiacov, ale aj to, že ho v minulosti kritizoval.zhodnotil sídlo krátko pred nástupom do funkcie.Camp David bol pôvodne vybudovaný ako dovolenkové zariadenie pre vládnych zamestnancov. Na víkendové útočisko pre prezidentov ho v roku 1942 zmenil Franklin D. Roosevelt. Potreboval uniknúť pred letným horúcim a vlhkým vzduchom v hlavnom meste Washington, ktorý mu spôsoboval problémy s dutinami. Tajná služba navrhovala lokalitu do 100 míľ (160 km) od Bieleho domu. Výber padol na lesnaté kopce v Marylande, kde býva o niekoľko stupňov chladnejšie.Sídlo sa stalo svetovo známym hneď nasledujúci rok, keď tam Roosevelt hostil britského premiéra Winstona Churchilla. Camp David sa potom do pozornosti svetových médií dostal ešte mnohokrát. Napríklad vtedy, keď sa tam stretli americký prezident Dwight D. Eisenhower a sovietsky líder Nikita Chruščov alebo Ronald Reagan a britská premiérka Margaret Thatcherová.V roku 1978 tam štátnici podpísali historickú mierovú dohodu medzi Egyptom a Izraelom, naopak v roku 2000 tam zlyhali rokovania medzi izraelskými a palestínskymi lídrami.Ruský prezident Boris Jeľcin v Camp David dokonca 1. februára 1992 oslávil svoje 61. narodeniny. Od amerického partnera Georga H. W. Busha dostal texaské kovbojské čižmy ozdobené americkou a ruskou vlajkou.Nedávno sa stala známou napríklad fotografia z mája 2012, na ktorej lídri štátov G8 pozerajú zápas Ligy majstrov medzi klubmi Chelsea a Bayern Mníchov.