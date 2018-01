Trump po údajnom výroku o špinavých dierach: Nie som rasista

Americký prezident DOnald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palm Beach 15. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump, ktorý minulý týždeň vyvolal vlnu kritiky údajným označením niektorých krajín za, odmietol obvinenia z rasizmu.povedal Trump v nedeľu podľa agentúry AP novinárom vo West Palm Beach na Floride, kam prišiel do jedného zo svojich golfových klubov na večeru s vodcom republikánskej väčšiny v Snemovni reprezentantov Kevinom McCarthym.Výrok o(shithole countries) mal padnúť vo štvrtok v Oválnej pracovni Bieleho domu na neverejnom stretnutí so senátormi o navrhovanom kompromise v otázke imigračných opatrení. Podľa denníkov Washington Post a New York Times odvolávajúcich sa na účastníkov stretnutia mal Trump na mysli africké štáty, Haiti a Salvádor.Hovorca Bieleho domu Raj Shah slová prezidenta najskôr nepoprel. Trump následne na Twitteri napísal, že pred senátormi sa síce vyjadroval tvrdo, ale uvedené slová určite nepoužil. Konkrétne poprel iba hanlivé slova na adresu Haiti a Haiťanov.Demokratický senátor Dick Durbin však potvrdil, že Trump použila toNaopak, republikánsky senátor David Perdue, ktorý na stretnutí s Trumpom takisto bol, v relácii This Week televízie ABC v nedeľu odmietol, že by prezident niečo také povedal.