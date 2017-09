Trump počas cesty do Ázie v novembri zrejme navštívi aj Čínu

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. septembra (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump v novembri s veľkou pravdepodobnosťou v rámci svojej prvej oficiálnej cesty do Ázie navštívi aj Čínu. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia americkej administratívy.Čínsky prezident Si Ťin-pching pozval Trumpa na návštevu svojej krajiny počas ich aprílového stretnutia v meste Palm Beach na Floride. Obaja lídri sa taktiež stretli aj popri júlovom summite skupiny G20 v nemeckom Hamburgu.Trump sa v novembri zúčastní na summite USA a Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ako aj na Východoázijskom summite (EAS) na Filipínach. Ešte predtým bude prítomný na summite krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční vo Vietname.Japonská verejnoprávna stanica NHK citovala nemenované diplomatické zdroje, podľa ktorých Trump zvažuje i novembrovú návštevu Japonska a Južnej Kórey. Šéf Bieleho domu totiž vo februári prijal pozvanie japonského premiéra Šinzóa Abeho na návštevu Japonska, ktorá by sa mala uskutočniť do konca tohto roka.Japonský denník Jomiuri Šimbun dnes priniesol správu, že Tokio, Washington a Soul pripravujú rokovanie ohľadom spolupráce na pozadí pretrvávajúcich hrozieb zo strany Severnej Kórey. Na trilaterálnom stretnutí popri zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku by sa mali 21. septembra zísť Trump, Abe a juhokórejský prezident Mun Če-in.