Trump pocestuje do Británie zrejme len na pracovnú návštevu

Londýn 11. októbra (TASR) - Dlhočakávaná návšteva Británie amerického prezidenta Donalda Trumpa, plánovaná na začiatok budúceho roka, zrejme napokon nebude oficiálnou štátnou návštevou a jej súčasťou nebude audiencia u kráľovnej Alžbety II. S odvolaním sa správy britských médií o tom dnes informovala agentúra DPA.Diplomati oboch strán v súčasnosti podľa nich diskutujú len o možnosti uskutočnenia "pracovnej návštevy", ktorá by mala zahŕňať stretnutie s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Nemali by ju však sprevádzať oficiálne pocty a ceremónie, aké sú obvyklé počas návštev hláv štátov.Skôr než "udalosťou s červenými kobercami prezentujúcou výnimočné vzťahy" medzi oboma krajinami, bude Trumpova návšteva v Británii zrejme len jednou zo zastávok jeho turné po viacerých európskych metropolách. Uviedli to noviny Evening Standard, ktorých šéfredaktorom je bývalý konzervatívny minister financií George Osborne.Britská premiérka Theresa Mayová pozvala prezidenta a jeho manželku na návštevu Británie počas svojej januárovej návštevy Bieleho domu. Cesta sa mala pôvodne uskutočniť už tento rok. Trump neskôr svoju návštevu sám odložil na začiatok roka 2018. K jeho rozhodnutiu zrejme prispeli nesúhlasné reakcie, ktoré v Británii vyvolali niektoré Trumpove kontroverzné názory a vyjadrenia.