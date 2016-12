Trump pochválil Putina za reakciu na americké sankcie: Je inteligentný

Ruský prezident V. Putin a novozvolený prezident USA D. Trump (kombosnímka) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 31. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump v piatok na Twitteri pochválil ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že sa zdržal odvety za nové sankcie uvalené vládou Baracka Obama z dôvodu údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb.Trump na sociálnej sieti vyzdvihol Putina:Trump dodal:Putin včera odsúdil nové kolo amerických sankcií proti Rusku, ktorých súčasťou je aj vyhostenie ruských diplomatov z USA. Uviedol však, že Moskva sa nebude mstiť podobným krokom, teda vyhostením amerických diplomatov z Ruska.Novozvolený šéf Bieleho domu sa vyhýba kritike Putina a spochybnil aj vyhlásenia amerických tajných služieb, že za vlnou hackerských útokov počas americkej prezidentskej kampane stojí Rusko.Miliardár sa plánuje na budúci týždeň stretnúť s predstaviteľmi amerických tajných služieb, ale povedal, že je už čas na to, aby sa krajina pohla dopredu.