Trump podpísal nové nariadenie zamerané proti obchodovaniu s KĽDR

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 21. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal dnes nové výkonné nariadenie, ktoré umožňuje Spojeným štátom postihovať zahraničné banky, jednotlivcov a spoločnosti obchodujúce so Severnou Kóreou. Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.Opatrenie "zastaví zdroje príjmov, ktoré financujú snahy Severnej Kórey vyvinúť najvražednejšie zbrane, aké ľudstvo pozná", uviedol dnes Trump počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.Medzinárodné spoločenstvo zvyšuje nátlak na Severnú Kóreu za sériu jej nedávnych raketových a jadrových testov. Tento problém je tiež hlavnou témou diskusií na práve prebiehajúcom VZ OSN.Trump poznamenal, že nariadenie prichádza v čase, keď čínska centrálna banka prikázala čínskym bankám okamžite zastaviť obchodovanie so Severnou Kóreou (KĽDR).Šéf Bieleho domu oznámil nové opatrenie na pracovnom obede s japonským premiérom Šinzóom Abem a juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.Trump zároveň pochválil Čínu za spomínanie nariadenie bankám.