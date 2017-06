Trump podpísal odklad sťahovania americkej ambasády z Tel Avivu

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Tel Aviv 1. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal dnes doložku k zákonu, ktorou odložil sťahovanie amerického veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema.Trump pritom presťahovanie ambasády do Jeruzalema označoval počas svojej predvolebnej kampane za jednu z najväčších priorít pre prvé dni po nástupe do funkcie.Biely dom tento krok vysvetlil tým, že Trump chce maximalizovať šance na uzatvorenie mierovej dohody medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.komentoval situáciu hovorca Bieleho domu Sean Spicer.Podpísanie šesťmesačného odkladu sa podľa Spicera nemá považovať za odklon od Trumpoveja aliancie medzi USA a Izraelom.Presadzovanie blízkovýchodnej dohody podľa neho napĺňa prezidentov