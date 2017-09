Trump podpísal zákon o finančnej pomoci pre oblasti zasiahnuté hurikán

Texaský guvernér Greg Abbott (vľavo) počas tlačovej konferencie s Johnom Sharpom z Texas A&M University System v Austine, v americkom štáte Texas 7. septembra 2017. Senát amerického Kongresu schválil dnes pomoc vo výške 15,3 miliardy dolárov pre oblasti zasiahnuté hurikánom Harvey. Takmer teda zdvojnásobil požiadavku prezidenta Donalda Trumpa a do zákona včlenil dohodu medzi Trumpom a demokratmi o tom, že vláda si bude môcť do 8. decembra aj naďalej požičiavať peniaze na pokrývanie svojich výdavkov. Tropická búrka si doposiaľ vyžiadala 60 obetí na životoch, pričom viac než milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.

Foto: TASR/AP