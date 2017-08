Trump podporil snahu senátorov obmedziť legálne prisťahovalectvo

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Washington/New York 3. augusta (TASR) - Po zákroku proti nelegálnej imigrácii, ktorá výrazne znížila počet neoprávnených prekročení hraníc s Mexikom, obracia americký prezident Donald Trump pozornosť na obmedzenie počtu legálnych prisťahovalcov v krajine.Biely dom podporil návrh zákona republikánskych senátorov Toma Cottona a Davida Perduea, ktorý by zredukoval legálnu imigráciu o 50 percent v priebehu desiatich rokov stanovením užšieho okruhu príbuzných, ktorých môžu prisťahovalci priviesť za sebou do USA.Tento legislatívny návrh však čaká ťažká cesta v Kongrese, kde niektorí republikáni podporujú komplexnú imigračnú reformu, nie tvrdý zákrok, píše agentúra Reuters.Na základe nového zákona by Spojené štáty uprednostňovali vysoko kvalifikovaných prisťahovalcov vytvorením systému podobného tým, aké používajú Kanada a Austrália.Trump a republikánski kongresmani kritizovali súčasný imigračný systém ako zastaraný s tvrdením, že poškodzuje amerických pracovníkov tlakom na znižovanie miezd.Cotton a Perdue uviedli, že pri príprave návrhu úzko spolupracovali s Bielym domom. Zdôraznili tiež, že ich návrh by sa nedotkol dočasných víz pre pracovníkov v niektorých technologických sektoroch a sezónnych zamestnaniach, ktoré využíva mnoho podnikov.Iní republikánski kongresmani sa však domnievajú, že takýto návrh zachádza priďaleko. Senátor Lindsey Graham z Južnej Karolíny uviedol, že jeho štát je závislý od imigračnej pracovnej sily, pokiaľ ide o udržanie jeho dvoch hlavných ekonomických odvetví - poľnohospodárstva a cestovného ruchu.Návrh zákona by zrušil diverzitnú vízovú lotériu, ktorá umožňuje 50.000 ľuďom ročne získať tzv. zelenú kartu, povolenie na trvalý pobyt v USA. Stanovil by tiež ročný limit prijatia utečencov na 50.000.