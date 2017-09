Trump pohrozil sankciami voči krajinám obchodujúcim s KĽDR

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil dnes prerušením obchodných stykov so všetkými krajinami, ktoré obchodujú so Severnou Kóreou. Reagoval tak na najnovšiu a doposiaľ najmohutnejšiu jadrovú skúšku, ktorú dnes uskutočnila Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR).napísal prezident na Twitteri.Trumpova hrozba je vnímaná ako vyhrážka Číne, ktorá sa na obchode s KĽDR podieľa približne 90 percentami, priblížila agentúra Jonhap.Citovaný príspevok na Twitteri zverejnil Trump tesne pred stretnutím so svojimi poradcami z oblasti národnej bezpečnosti, ktorých zvolal po dnešnej údajne úspešnej skúške severokórejskej vodíkovej bomby.Trump dnes na túto udalosť reagoval sériou tweetov, KĽDR v nich označil za "darebácky štát", ktorého "slová aj činy ostávajú aj naďalej nepriateľské a nebezpečné voči Spojeným štátom". KĽDR zároveň nazval "obrovskou hrozbou" a "hanbou" pre susednú Čínu.