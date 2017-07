Trump pohrozil venezuelskému prezidentovi ekonomickými sankciami

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval hlavu venezuelského štátu Nicolása Madura pred rozširovaním svojej moci.citovala agentúra z Trumpovho vyhlásenia zverejneného v pondelok večer.Na margo výsledkov nedeľňajšieho symbolického referenda organizovaného opozíciou, v ktorom 98,4 percenta zo 7,6 milióna hlasujúcich odmietlo zmenu základného zákona štátu, Trump uviedol, že obyvatelia Venezuely dali jasne najavo, že chcú demokraciu, slobodu a právny štát.konštatoval šéf Bieleho domu.Maduro odmieta výsledky referenda uznať. Podľa opozície by počet zúčastnených voličov stačil na odvolanie Madura z funkcie, pretože je vyšší ako 7,5 milióna ľudí, ktorí ho volili v roku 2013. Vo Venezuele je približne 19 miliónov oprávnených voličov.Venezuelská opozícia aj po referende stupňuje tlak na prezidenta a v pondelok vyzvala na 24-hodinový generálny štrajk, ktorý sa má uskutočniť vo štvrtok. Bude sa konať po takmer štyroch mesiacoch protivládnych demonštrácií, pri ktorých zahynulo vyše 90 ľudí.Opozícia chce štrajkom tiež vyvinúť tlak na vládu, aby prepustila približne 400 uväznených aktivistov, zaručila nezávislosť parlamentu, v ktorom má v súčasnosti väčšinu, a povolila zahraničnú humanitárnu pomoc pre Venezuelčanov, trpiacich nedostatkom základných tovarov.Maduro má v pláne usporiadať 30. júla voľby do nového orgánu nazvaného Ústavodarné zhromaždenie, ktorý by mal prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999. Opozícia tvrdí, že voľby sú organizované tak, aby tento orgán obsadili prevažne prívrženci hlavy štátu, čím by sa eliminovali posledné mechanizmy na kontrolu vlády.