Trump: Porážka islamistov v Rakke predstavuje rozhodujúci prelom

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. októbra (TASR) - Za "rozhodujúci prelom" v boji proti Islamskému štátu (IS) označil americký prezident Donald Trump oslobodenie sýrskeho mesta Rakka od tejto teroristickej organizácie, informovala agentúra DPA.uviedol v sobotu Trump vo vyhlásení.konštatoval prezident USA. Dodal, že Spojené štáty čoskoro prejdú do novej fázy podpory miestnych síl a deeskalácie násilia, aby sa zabránilo návratu teroristických skupín.Spojenými štátmi podporované sýrske jednotky v piatok oficiálne oznámili víťazstvo nad IS v bývalom hlavnom meste jeho kalifátu - v meste Rakka.V Rakke sa už nenachádzajú nijakí islamistickí extrémisti, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľov Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF). Tí súčasne oficiálne odovzdali správu nad mestom do rúk rady zloženej z miestnych úradníkov a kmeňových vodcov.Pád Rakky je veľkou porážkou pre IS, ktorý od vlaňajšieho roku prišiel o podstatnú časť územia ovládnutého v roku 2014. Rakky sa IS zmocnil v januári 2014 a následne toto mesto zmenil na baštu svojho kalifátu, kde uplatňoval striktný výklad moslimského zákonníka.