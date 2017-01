Trump potvrdil, že kontrolu nad jeho firmami preberajú dvaja synovia

Nápis T-R-U-M-P na boku druhej najvyššej budovy v Chicagu 12. júna 2014. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 11. januára (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump dnes na tlačovej konferencii v newyorskom mrakodrape Trump Tower potvrdil, že kontrolu nad jeho obchodnými spoločnosťami prevezmú po jeho nástupe do Bieleho domu dvaja synovia.Trump na tlačovej konferencii s vyše 300 novinármi ukázal na kopy dokumentov na stole v prednej časti pódia a povedal, že podpísalnad firmami do rúk svojich synov Donalda Trumpa ml. a Erica Trumpa. Urobil tak podľa svojich slov preto, aby zabránil konfliktu záujmov, keď sa stane prezidentom.potvrdil Trump.Novozvolený šéf Bieleho domu už v minulosti prisľúbil, že ešte pred nástupom do úradu 20. januára odstúpi rodinné realitné impérium. Doteraz sa podieľal na vlastníctve alebo riadení približne 500 spoločností, ktoré tvoria Trump Organization.Trump usporiadal dnešnú tlačovú konferenciu pôvodne preto, aby vysvetlil, ako pôsobenie v prezidentskej funkcii oddelí od svojich rozsiahlych medzinárodných podnikateľských záujmov a aktivít. Už skôr povedal, že to buderiešenie.Na tlačovej konferencii sa však venoval najprv téme vzťahov s Ruskom, ktoré podľa niektorých správ médií údajne o ňom zhromaždilo kompromitujúce materiály, ďalej vzťahom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ale aj tvorbe pracovných miest.