Trump povedal Dutertemu o dvoch amerických ponorkách

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump povedal filipínskemu lídrovi Rodrigovi Dutertemu, že Washington poslal do vôd pri Kórejskom polostrove dve jadrové ponorky. Napísal to v stredu americký denník New York Times a dodal, že Trumpove vyjadrenia zrejme vyvolajú pochybnosti o tom, ako zaobchádza s citlivými informáciami.Šéf Bieleho domu filipínskemu prezidentovi povedal, že "veľký, veľký konflikt" so Severnou Kóreou je možný, lebo táto krajina rozvíja jadrový a raketový program. Dodal, že v hre sú všetky možnosti, ale on osobne chce vyriešiť krízu diplomaticky.Severná Kórea sa zaprisahala, že vyvinie raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu, ktorá dokáže zasiahnuť pevninu Spojených štátov. Vyhlásila, že tento program je nutný, aby sa mohla brániť pred americkou agresiou.Trump povedal filipínskemu prezidentovi Dutertemu, že Washington. Denník New York Times sa pri citátoch odvolával na prepis telefonického rozhovoru medzi oboma lídrami z 29. apríla."Máme dve ponorky - najlepšie na svete. Máme dve jadrové ponorky, ale rozhodne to neznamená, že ich chceme použiť," citoval denník z prepisu Trumpove slová adresované Dutertemu.Správa denníka vychádza z filipínskeho prepisu telefonátu, ktorý koloval v utorok 23. mája ako "tajný dokument" na oddelení filipínskeho ministerstva zahraničných vecí pre Severnú a Latinskú Ameriku.USA v snahe ukázať svoju silu poslali do vôd pri Kórejskom polostrove lietadlovú loď na jadrový pohon USS Carl Vinson. Tam sa pridala k jadrovej ponorke USS Michigan, ktorá koncom apríla zakotvila v Južnej Kórei, pripomenula tlačová agentúra Reuters.Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy vo Washingtone podľa New York Times potvrdil, že tento prepis presne zachytáva obsah telefonátu oboch prezidentov.Pochybnosti o tom, ako Trump zaobchádza s tajnými informáciami, vyvolal aj prípad, keď americký líder diskutoval tento mesiac v Bielom dome o tajných informáciách o Islamskom štáte (IS) s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ruským veľvyslancom Sergejom Kisľakom.Trump v telefonáte pochválil Duterteho za "neuveriteľnú prácu, ktorú odvádza v drogovom probléme", informoval New York Times. Práve Duterteho metódy v boji proti drogám vyvolali ostrú kritiku Západu.Od nástupu Duterteho do prezidentského úradu vlani 30. júna bolo na Filipínach zabitých takmer 9000 ľudí. Mnohí z nich boli drobní drogoví díleri a užívatelia drog. Polícia uviedla, že približne jednu tretinu obetí zastrelili policajti v sebaobrane počas oprávnených, legitímnych operácií.