Trump požiadal o registráciu svojho sloganu pre voľby v roku 2020

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. januára (TASR) - Nový americký prezident Donald Trump podal žiadosť o registráciu svojho sloganu pre volebnú kampaň v roku 2020. Urobil tak prostredníctvom svojich právnikov už dva dni pred piatkovou inauguráciou.Žiadosť podala spoločnosť Donald J. Trump for President so sídlom v New Yorku a týka sa ochrany sloganuako obchodnej značky, informoval na svojej stránke denník Washington Times. Toto slovné spojenie môže byť použité na tričkách i v tlačených publikáciách, najmä letákoch s informáciami o Donaldovi J. Trumpovi ako politickom kandidátovi.Viaceré americké médiá informovali, že Trumpa tento slogan napadol počas jeho nedávneho rozhovoru pre denník Washington Post. Ihneď aj poveril svojho právnika, aby slogan dal zaregistrovať -na konci vety.Heslom Trumpovej predvolebnej kampane, ktorá ho vyniesla do Bieleho domu, bolo. Podľa jeho vysvetlenia pre Washington Post mu tieto slová napadli 7. novembra 2012, teda deň po znovuzvolení Baracka Obamu za prezidenta USA. Následne si ich tiež dal zaregistrovať ako obchodnú značku.Tento slogan bol trvalo prítomný na predvolebných mítingoch, reklamných predmetoch i šiltovkách, aké nosil aj Trump, ktorý vetuveľmi často opakoval i vo svojich prejavoch.