Trump pre izraelský denník: Výstavba osád neprospieva mieru

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 10. februára (TASR) - Prezident USA Donald Trump si nemyslí, že rozširovanie osád v Izraeli na pozemkoch, ktoré patria Palestínčanom, prospieva mieru. Povedal to v rozhovore pre dnešné vydanie izraelského denníka Jisrael ha-jom (Izrael dnes).Ako uviedla agentúra AP, tento Trumpov citát sa v izraelskej tlači objavil len niekoľko dní predtým, ako izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prijmú v Bielom dome vo Washingtone. Denník Jisrael ha-jom je naklonený Netanjahuovi.Rozhovor vyšiel dnes v hebrejskom vydaní denníka, v anglickom prepise sa neobjavil.Netanjahuova vláda v ostatnom čase podniká veľmi razantné kroky, ktoré by mali viesť k zintenzívneniu výstavby na okupovaných územiach. Pozorovatelia si to vysvetľujú tým, že Netanjahu cíti Trumpovu podporu, ktorý má v tejto veci zmierlivejší postoj ako predchádzajúce vlády prezidenta Baracka Obamu zasadzujúce sa za realizáciu riešenia v podobe dvoch štátov.Od 20. januára, keď sa úradu prezidenta USA ujal republikán Donald Trump, Izrael oznámil plány na výstavbu viac ako 6000 domov v Predjordánsku a východnom Jeruzaleme.Na pravom brehu Jordánu žije asi 400.000 židovských osadníkov a približne 2,6 milióna Palestínčanov.Predjordánsko - západný breh rieky Jordán - a východnú časť Jeruzalema obsadil Izrael počas vojny v roku 1967. Tieto územia majú spolu s pásmom Gazy tvoriť budúci palestínsky štát, o ktorého vznik sa Palestínčania už dlhodobo usilujú. Práve preto chcú, aby z Predjordánska odišli všetci izraelskí vojaci i osadníci.