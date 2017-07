Trump pre Wall Street Journal: Sessions ma veľmi sklamal

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump naďalej vyvíja tlak na ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa. Trump v utorňajšom rozhovore pre denník Wall Street Journal povedal, že sa doposiaľ nerozhodol, či sa Sessionsa z úradu odvolá, avšak potvrdil, že sa touto možnosťou zaoberá. Zároveň uviedol, že v ministrovi saSessionsa zároveň v priebehu celého dňa prezident nenápadne verejne karhal aj vo viacerých svojich príspevkoch na sociálnej sieti Twitter.Agentúra AP citujúc svoje zdroje, ktoré si neželali byť menované, v utorok informovala, že Trump sa o možnom odvolaní Sessionsa zhováral so svojimi poradcami.Sessionsa údajne prezident nazval nelojálnym pre jeho rozhodnutie zostať mimo vyšetrovania údajného ruského zasahovania do vlaňajších prezidentských volieb v USA. Dodal, že ak by vedel, že tak učiní,Stupňujúca sa Trumpova kritika vyvoláva špekulácie, že samotný Sessions by mohol odstúpiť z funkcie. AP však s odvolaním sa na ľudí, ktorí sú tomuto alabamskému senátorovi blízki, uviedla, že Sessions sa odstúpiť nechystá.Bývalý senátor Jeff Sessions pôsobí na čele rezortu spravodlivosti od februára tohto roku. O mesiac nato sa vzdal vedenia vyšetrovania tzv. ruskej stopy v amerických voľbách, ktoré viedlo jeho ministerstvo. Urobil tak po tom, ako vyšli najavo jeho tajné schôdzky s ruským veľvyslancom z čias prezidentskej kampane. Predstavitelia demokratov vtedy požadovali jeho odstúpenie z ministerskej funkcie. Namiesto Sessionsa sa vedenia vyšetrovania ujal nezávislý špeciálny prokurátor Robert Mueller.