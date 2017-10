Trump prechováva voči Tillersonovi dôveru

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 5. októbra (TASR) - Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že má k ministrovi zahraničných vecí Rexovi TillersonoviTrump novinárom v Las Vegas povedal, že mediálna správa o tom, že Tillerson nazval Trumpa, bolaTillerson počas včerajšieho dňa túto správu nepoprel, ale neskôr tak urobila jeho hovorkyňa. Tillerson iba osobne poprel správu stanice NBC News, že v júli uvažoval nad odchodom z administratívy. Podľa NBC News totiž došlo k sporom medzi oboma politikmi, a to po kontroverznom júlovom prejave prezidenta, adresovanom Americkým skautom (Boy Scouts of America) - organizácii, ktorej v minulosti dva roky šéfoval práve Tillerson.Trump vyjadril Tillersonovi dôveru počas včerajšej návštevy Las Vegas, kde sa stretol so záchranármi a zranenými obeťami nedeľnej masovej streľby na festivale country hudby.