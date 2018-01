Trump: Prečo by USA mali prijímať imigrantov zo špinavých dier?

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump zaskočil vo štvrtok kongresmanov otázkou, prečo by USA mali prijímať ďalších imigrantov z krajín, ktoré sú podľa neho. Reagoval tak na ich návrh na obnovenie ochrany prisťahovalcov z Haiti, Salvádora a Afriky, informovali americké médiá s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rozhovorom prezidenta a zákonodarcov za zatvorenými dverami.Trump sa podľa zdrojov o takýchto krajinách vyjadril vulgárnym slovom, ktoré v angličtine označuje špinavé alebo odporné miesto, keď mu dvaja senátori v Oválnej pracovni hovorili o navrhovanom kompromise v otázke imigračných opatrení. Prezident následne povedal, že Spojené štáty by mali umožniť príchod väčšieho počtu ľudí z krajín ak Nórsko, uviedli noviny Washington Post a tlačová agentúra AP.Celkovo šiesti senátori z tábora republikánov i demokratov dúfali, že Trump podporí ich dohodu, ktorá by ukončila mesiace trvajúce spory týkajúce sa okrem iného ochrany státisícov imigrantov, ktorí sa do krajiny dostali nelegálne ešte ako deti.V rámci kompromisu skupina senátorov navrhla tiež obnovenie vlani ukončenej osobitnej ochrany pre občanov Salvádora, Haiti, Nikaraguy a Sudánu ako krajín postihnutých prírodnými katastrofami alebo občianskou vojnou.Dohoda by na druhej strane sprísnila predpisy ohľadom príchodu rodinných príslušníkov imigrantov, obmedzila tzv. vízovú lotériu a poskytla Trumpovi financie na výstavbu múru na hranici s Mexikom na ďalší rok.Biely dom však návrh neskôr odmietol. Vydal tiež vyhlásenie, podľa ktorého Trump podporuje imigračnú politiku vítajúcuHovorca Bieleho domu Raj Shah po otázke o vyjadreniach Trumpa na neverejnom stretnutí so senátormi údajné slová prezidenta nepoprel.povedal hovorca.Trumpov výrok ookamžite vyvolal kritiku medzi politikmi i organizáciami za občianske práva.tvítovala členka Snemovne reprezentantov, demokratka Kathleen Riceová. Predseda Kongresového černošského výboru Cedric Richmond označil Trumpove slová zaIch republikánska kolegyňa Mia Loveová, dcéra haitských imigrantov, uviedla, žeTrump sa podľa nej musí ospravedlniť Američanom a