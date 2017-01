Trump predpovedá návrat firiem do USA vďaka jeho politike

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. januára (TASR) - Nový prezident USA Donald Trump predpovedá, že jeho politika prinesie návrat amerických výrobných podnikov späť na domácu pôdu. Vyhlásil to dnes na stretnutí s desiatimi top manažérmi z priemyslu.Trump, ktorý nastúpil do funkcie len v piatok 20. januára, sľúbil šéfom firiem, že jeho vláda zníži regulácie aj firemné dane. Ale zároveň varoval pred trestom tých, ktorí presunú výrobu z USA do zahraničia.Nový prezident už počas predvolebnej kampane priamo menoval spoločnosti, ktoré by mali presťahovať výrobu zo zahraničia späť do USA.Na stretnutí so šéfmi významných koncernov, ako sú napríklad Ford, Dow Chemical, Dell Technologies, Tesla a ďalší, povedal, že by chcel znížiť firemnú daň "niekde na 15 až 20 %" zo súčasných 35 %. Tento sľub si vyžaduje spoluprácu s Kongresom, v ktorom majú väčšinu republikáni.Manažéri dnes prezidentovi povedali, že pre nich je oveľa dôležitejšie zníženie regulácií.odpovedal Trump.Nový americký prezident chce podľa vlastných slov vytvoriť priaznivejšie podnikateľské prostredie v USA. Zároveň ale pohrozil zavedenímpre firmy, ktoré sa rozhodnú presťahovať výrobu do zahraničia. Okrem toho sa Trump bude snažiť opre USA.Prezident, ktorý by mal dnes večer podpísať viaceré dekréty, niekoľko týždňov pred svojou inauguráciou avizoval, že jedným z jeho prvých krokov v úrade bude zrušenie dohody o Transpacifickom obchodnom partnerstve (TPP), ktorú ešte neratifikoval ani Kongres, a Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).Obvinil niektoré štáty, že uplatňujú vyššie dovozné bariéry na americký export ako USA na ich import.TPP by mala odstrániť obchodné bariéry a stanoviť spoločné štandardy a zahŕňa 12 krajín Tichomoria: USA, Kanadu, Mexiko, Austráliu, Japonsko, Brunej, Malajziu, Vietnam, Singapur, Nový Zéland, Čile a Peru. Spoločne predstavujú 40 % globálnej ekonomiky.