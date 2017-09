Trump predstavil hrubý návrh daňovej reformy

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump a republikánski lídri ohlásili dlhoočakávaný plán daňovej reformy. Trump a republikáni by chceli ešte do konca roka dosiahnuť veľké legislatívne víťazstvo.Hrubý plán reformy navrhuje zníženie hornej hranice na daň fyzických osôb na 35 %. Plán počíta so znížením počtu daňových pásiem pre fyzické osoby na tri z aktuálne siedmich - 12 %, 25 % a 35 %. Ponecháva však Kongresu flexibilitu, aby mohol vytvoriť ešte štvrté pásmo pre ľudí s najvyššími príjmami. Týmto spôsobom chce zabrániť tomu, aby z reformy príliš profitovali najbohatší.Firemná daň by mala klesnúť na 20 % z 35 % a firmám by malo byť umožnené, aby okamžite odpísali kapitálové výdavky za prinajmenšom 5 rokov. Predstavený plán daňovej reformy však neobsahuje detaily, ako financovať zníženie daní bez zvýšenia federálneho deficitu.Americké akcie po zverejnení plánu posilnili.