Trump pri návrate zo summitu s Kimom navštívi vojenské základne

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Singapur 11. júna (TASR) - Biely dom v pondelok oznámil, že prezident Donald Trump plánuje pri návrate z historického summitu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure navštíviť americké vojenské základne na Guame a Havaji.Trump podľa očakávania odcestuje zo Singapuru v utorok neskoro večer, po celodenných stretnutiach s Kimom na ostrove Sentosa. Pred odletom zo Singapuru má prezident ešte naplánovaný príhovor pre médiá, informovala tlačová agentúra AP.Biely dom spresnil, že prezident sa v utorok zastaví na Andersenovej leteckej základni na tichomorskom ostrove Guam a neskôr v ten deň odcestuje aj na letecko-námornú základňu Pearl Harbor-Hickam na Havaji.Prezident Trump navštívil vlani v novembri cestou do Ázie pamätník bojovej lode USS Arizona v Pearl Harbor.Guam patrí medzi autonómne ostrovné územie Spojených štátov. Havaj je 50. štát USA a rozkladá sa na ostrovoch v Tichom oceáne.Trump sa podľa očakávania vráti do Bieleho domu v stredu dopoludnia.