Trump prijal pozvanie na návštevu Slovinska

Donald Trump s manželkou Melániou, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 6. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijal dnes pozvanie svojho slovinského náprotivka Boruta Pahora na návštevu Slovinska. Potvrdila to Pahorova tlačová kancelária, ktorú cituje agentúra Reuters.Obaja lídri sa stretli na summite prezidentov dvanástich krajín Iniciatívy troch morí (Baltské, Jadranské a Čierne more), kde bol šéf Bieleho domu hosťom. Zatiaľ nie je známe, kedy sa návšteva Slovinska uskutoční.Slovinsko, jedna z republík bývalej Juhoslávie, je rodiskom a pôvodnou vlasťou Trumpovej manželky Melanie, ktorá sa ako dvadsiatnička presťahovala do Spojených štátov, kde sa venovala modelingovej kariére.Nejde o prvý návrh na Trumpovu návštevu tejto stredoeurópskej krajiny. Slovinskí predstavitelia predtým vyslovili nádej, že prvé stretnutie Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina sa uskutoční práve v ich krajine.Bývalý americký prezident George W. Bush a Putin sa po prvý raz osobne stretli v júni 2001 v Slovinsku.Keď bol zmienený návrh vo februári predostretý na bezpečnostnej konferencii v Mníchove viceprezidentovi USA Mikeovi Penceovi, Pahor prízvukoval, že Slovinsko je na takéto stretnutie zaujímavou krajinou, pretože "jednoznačne podporuje EÚ i NATO" a zároveň si, pripomína agentúra STA.Trump sa v piatok na summite skupiny G20 v nemeckom Hamburgu, kam dnes pricestoval z Poľska, stretne po prvý raz s Putinom. Trump vo Varšave pripomenul, že ide o jeho prvú návštevu strednej Európy v úrade amerického prezidenta.