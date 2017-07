Trump priletel do Nemecka na summit skupiny G20

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 6. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pricestoval dnes do severonemeckého Hamburgu, kde sa bude v piatok a sobotu konať summit skupiny G20, ktorá združuje najvýznamnejšie vyspelé a rozvojové krajiny sveta.Ešte dnes večer šéf Bieleho domu absolvuje v Hamburgu rokovania s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Pôjde o tretie osobné stretnutie oboch lídrov od januárového nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úradu, informovala agentúra DPA.Do Nemecka Trump priletel zo susedného Poľska, kde sa dnes zúčastnil na summite lídrov Iniciatívy troch morí a predniesol prejav na námestí v centre Varšavy. Do Poľska pricestoval v stredu večer.Ešte dnes ho čaká účasť na pracovnej večeri venovanej otázkam bezpečnosti v regióne severovýchodnej Ázie, na ktorej budú prítomní aj juhokórejský prezident Mun Če-in a japonský premiér Šinzó Abe.V piatok by mal Trump absolvovať v Hamburgu aj bilaterálne stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.