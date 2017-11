Trump priletel na Havaj, navštívi základňu Pearl Harbor

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Honolulu 4. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump pricestoval v piatok na Havaj. Na americkej vojenskej základni Hickam pristál o 12.56 h miestneho času (23.56 h SEČ) po zhruba deväť a pol hodinovom lete z Washingtonu len necelý deň pred začiatkom svojej takmer dvojtýždňovej cesty po piatich východoázijských krajinách.Z prezidentského špeciálu Air Force One vystúpil Trump na Havaji spoločne so svojou manželkou Melaniou. Dvojicu obdarovali tradičnými kvetinovými náhrdelníkmi, uviedla agentúra DPA.Trump rozdával autogramy a tľapnutím do dlaní sa pozdravil s deťmi, ktoré ho spoločne so skupinou civilistov a vojakov prišli na základňu privítať. Zhromaždený dav pomerne vrúcne privítal aj personálneho šéfa Bieleho domu Johna Kellyho, generála americkej námornej pechoty vo výslužbe, ktorý Trumpa spoločne s ďalšími poradcami na ceste sprevádza.Americký prezident po prílete povedal, že sa už nevie dočkať návštevy námornej základne Pearl Harbor, na ktorú v decembri 1941 načakane zaútočilo japonské letectvo, pričom útok si vyžiadal životy vyše 2 300 vojakov, námorníkov a civilistov a viedol k vstupu USA do druhej svetovej vojny.povedal Trump podľa agentúry AP na krátkom brífingu s veliteľmi z Tichomorského velenia americkej armády (USPACOM).S tými by sa mal americký prezident v priebehu krátkej návštevy zhovárať aj o rastúcej hrozbe zo strany Severnej Kórey, ktorá bude zrejme hlavnou témou jeho nadchádzajúcej ázijskej cesty. Na Havaji sa stretne tiež s guvernérmi Aljašky, Havaja a amerických území v Tichom oceáne. Trump navštívi aj pamätník USS Arizona Memorial na základni Pearl Harbor postavený nad potopeným vrakom bojovej lode USS Arizona, ktorá je zároveň hrobom 1102 námorníkov.Americký prezident už v sobotu odletí do Japonska, ktoré bude jeho prvou zástavkou na 11 dňovej ceste po východoázijských krajinách, v rámci ktorej navštívi tiež Južnú Kóreu, Čínu, Vietnam a Filipíny.