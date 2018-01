Trump pripúšťa rokovania so Severnou Kóreou za vhodných okolností

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump je ochotný zvážiť priame rokovania medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou, ak na to bude "ten vhodný čas a správne okolnosti". Povedal to v stredu počas telefonického rozhovoru s juhokórejským náprotivkom Mun Če-inom.Mun v tomto telefonáte oboznámil Trumpa s obsahom utorňajšieho rokovania zástupcov severokórejskej a juhokórejskej vlády - prvého za posledné dva roky -, na ktorom Pchjongjang súhlasil s vyslaním delegácie na nadchádzajúce zimné olympijské hry v Južnej Kórei, ako aj nadviazaním dialógu so Soulom s cieľom zmierniť napätie vo vzájomných vzťahoch.Juhokórejský prezident sa tiež poďakoval americkému partnerovi za "vplyvné vodcovstvo", ktoré "umožnilo" uskutočniť takéto rokovanie, vyplýva z vyjadrenia hovorkyne Bieleho domu Sarah Sandersovej, citovaného agentúrami DPA a AP.Mun v stredu vyhlásil, že je ochotný stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v záujme vyriešenia sporu ohľadne jadrového programu Severnej Kórey. Dodal však, že musí byť vopred zaručená úspešnosť takejto schôdzky.Obe Kórey viedli v utorok rozhovory na vysokej úrovni prvýkrát od decembra 2015. Urobili tak po roku zvýšeného napätia spôsobeného severokórejským jadrovým programom, ktorý je pokladaný za hrozbu pre mier na Kórejskom polostrove.