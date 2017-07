Trump prisľúbil Libanonu pomoc s utečencami: Nie som Asadov fanúšik

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. júla (TASR) - Prezident USA Donald Trump ocenil v utorok libanonského premiéra Saada Harírího a jeho krajinu za to, že poskytujú útočisko sýrskym utečencov, a prisľúbil pokračovanie americkej pomoci.povedal Trump po boku s Harírím na tlačovej konferencii vo Washingtone.Obaja lídri viedli v Bielom dome rozhovory o boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), o sýrskej utečeneckej kríze, americkej vojenskej podpore pre Libanon a ekonomických reformách v tejto blízkovýchodnej krajine.Trump, ktorý sa snaží zastaviť prijímanie sýrskych utečencov do Spojených štátov a takisto chce obmedziť americké programy zahraničnej pomoci, zdôraznil, že je dôležité pomáhať ľuďom blízko ich domova. Dodal, že USA budú pokračovať v poskytovaní humanitárnej podpory v Libanone.povedal Trump.Harírí poukázal na ťažkú úlohu, ktorú musí jeho krajina zvládať, keďže hostí okolo 1,5 milióna Sýrčanov vyhnaných z vlasti konfliktom.Snaha USA poraziť Islamský štát pomôže aj utečeneckej kríze, uviedol Trump. A upozornil nadosiahnuté od jeho nástupu do prezidentského úradu.Na otázku novinára, aký má Trump názor na sýrskeho prezidenta Bašára Asada, americký líder odpovedal:A pripomenul americký aprílový raketový útok na sýrsku leteckú základňu, ktorý bol reakciou na použitie chemických zbraní proti civilistom.