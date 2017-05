Trump prisľúbil vymenovať nového riaditeľa FBI čo najskôr

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 14. mája (TASR) – Americký prezident Donald Trump vyhlásil v sobotu, že v súvislosti s menovaním nového šéfa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) bude postupovať obzvlášť rýchlo. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.Republikánsky prezident novinárom oznámil, že rozhodnutie o tom, kto nahradí Jamesa Comeyho na čele FBI, by mohlo padnúť ešte pred Trumpovým piatkovým odchodom na prvú zahraničnú cestu do Saudskej Arábie, Izraelu a Talianska.povedal Trump na palube prezidentského špeciálu Air Force One, ktoré smerovalo do mesta Lynchburg v štáte Virginia. Na miestnej Liberty University americký prezident predniesol úvodný príhovor pri príležitosti odovzdávania diplomov absolventom tejto univerzity.povedal Trump v súvislosti s výberom nového šéfa FBI a dodal, že kandidáti, ktorí pripadajú do úvahy, sú už všeobecne známi.vyhlásil s tým, že všetci kandidáti sú všeobecne rešpektovaní a talentovaní ľudia aPost šéfa FBI sa uvoľnil v utorok, keď americký prezident nečakane odvolal z funkcie doterajšieho riaditeľa Jamesa Comeyho. Toho vymenoval do úradu v roku 2013 na desaťročné funkčné obdobie vtedajší demokratický prezident Barack Obama.Comeyho odvolanie prišlo práve v čase, keď FBI vyšetruje, či sa Trumpov štáb z predvolebnej prezidentskej kampane podieľal na zasahovaní Ruska do amerických volieb.