Trump privítal v Bielom dome tureckého prezidenta Erdogana

Na snímke vľavo turecký prezident Recep Erdogan a vpravo americký prezident Donald Trump. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump privítal dnes v Bielom dome tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana "s veľkou cťou", ako povedal následne novinárom. Obaja prezidenti sa po rokovaní zaviazali zlepšiť vzťahy medzi svojimi krajinami, ktoré poškodili roky sporov o občiansku vojnu v Sýrii a rozličné skupiny bojujúce v nej, a to napriek americkému plánu vyzbrojiť kurdských bojovníkov v Sýrii, s ktorým Turecko nesúhlasí." uviedol po stretnutí Trump. Pripomenul, že "Turci čelili v uplynulých rokoch a dokonca i nedávno strašným teroristickým útokom".Erdogan zablahoželal Trumpovi k "legendárnemu triumfu" v novembrových prezidentských voľbách. A poznamenal, že USA a Turecko spolupracujú v OSN, NATO i skupine krajín G-20.Prvé osobné stretnutie Trumpa a Erdogana sa uskutočnilo v čase, keď sa na amerického prezidenta zniesli obvinenia, že sa podelil s ruskými štátnymi predstaviteľmi o tajné informácie o skupine Islamský štát (IS), ktoré USA mali od spojeneckej tajnej služby.Plány Pentagónu vyzbrojiť kurdské milície bojujúce proti IS v Sýrii vyvolali vo vzťahu USA a Turecka napätie. Ankara považuje kurdské milície YPG za teroristickú skupinu, ktorá je v spojení s kurdskými povstalcami na juhovýchode Turecka. Trump vo svojom vyjadrení pre novinárov rozhodnutie vyzbrojiť Kurdov priamo nezmienil. Zdôraznil však spoločný záväzok USA a Turecka ukončiť vojnu v Sýrii.Trump sa podľa tlačovej agentúry AP mimoriadne usiloval o dobrý vzťah s Erdoganom. Po tureckom aprílovom referende, ktoré posilnilo Erdoganove prezidentské právomoci, európski lídri a obhajcovia ľudských práv kritizovali Turecko za posun smerom k autokratickej vláde. Trump Erdoganovi zablahoželal, dodala AP.