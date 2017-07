Trump: Putin by uprednostnil v Bielom dome Clintonovú

Na kombosnímke Donald Trump a Hillary Clintonová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin by bol radšej, keby vlaňajšie prezidentské voľby v USA vyhrala Hillary Clintonová. V rozhovore pre kresťansky orientovanú televíziu CBN to v stredu uviedol americký prezident Donald Trump.S Putinom si rozumiem, povedal podľa agentúry AP Trump. Poznamenal však, že Putin by uprednostnil v Bielom dome Clintonovú, pretože by oslabila americkú armádu a zvýšila ceny energií - obe tieto veci by Putin privítal.dodal Trump.Agentúra DPA poznamenala, že rozhovor s Trumpom sa uskutočnil po odhalení, že jeho syn sa pred vlaňajšími prezidentskými voľbami stretol s ruskou právničkou Nataľjou Veseľnickou. Tá mu mala údajne poskytnúť kompromitujúce informácie o prezidentskej kandidátke Demokratickej strany Hillary Clintonovej.O uvedenom predvolebnom stretnutí informoval americký denník New York Times v čase, keď pokračuje vyšetrovanie údajných zásahov Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v Spojených štátoch. Schôdzka s ruskou právničkou Nataliou Veseľnickou sa uskutočnila v júni 2016 v New Yorku a okrem Donalda Trumpa mladšieho sa na nej údajne zúčastnili jeho švagor Jared Kushner a šéf Trumpovej volebnej kampane Paul Manafort.