Trump reagoval na podozrenia zverejnené voči svojmu zaťovi

Jared Kushner, zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že mnohé údajné úniky z Bieleho domu sú falošnými správami. Týmto vyhlásením zverejneným na sociálnej sieti Twitter Trump reagoval na správy, že jeho zať a poradca Jared Kushner sa ešte pred jeho inauguráciou do prezidentskej funkcie pokúšal vytvoriť tajný komunikačný kanál s Ruskom.Agentúra Reuters vo svojej správe uviedla, že Trump sa do Bieleho domu vrátil po deväťdňovej ceste po Blízkom východe a Európe a teraz bude musieť čeliť otázkam ohľadom údajných kontaktov medzi Kushnerom a ruským veľvyslancom vo Washingtone.napísal okrem iného Trump v sérii tweetov na túto tému.Podľa novinových článkov zverejnených počas Trumpovej neprítomnosti v USA Kushner, ktorý má za manželku Trumpovu dcéru Ivanku, bol vlani v decembri trikrát v kontakte s predstaviteľmi Moskvy. Na schôdzkach sa hovorilo o vytvorení tajného komunikačného kanálu medzi rodiacou sa Trumpovou administratívou a Ruskom. Ide o kontakty, ktoré doteraz neboli známe a ktoré sa odohrali počas kampane pred prezidentskými voľbami v USA a po nich.napísal Trump.Trumpove najnovšie tweety sa objavili krátko po tom, ako médiá informovali, že Biely dom sa chystá vytvoriť oddelenie, ktoré bude reagovať na otázky ohľadom prepojenia medzi Ruskom a Trumpovým volebným štábom. Ich údajné kontakty kolidujú s udalosťami, ktoré americké tajné služby vyhodnotili ako snahy Kremľa posilniť Trumpove šance na víťazstvo v prezidentských voľbách, a to prostredníctvom počítačových útokov, šírenia falošných správ a propagandy.