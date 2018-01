Trump: Rozhovor s vyšetrovateľom Muellerom je nepravdepodobný

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu označil za "nepravdepodobné", že poskytne rozhovor osobitnému vyšetrovateľovi Robertovi Muellerovi. Ten vedie vyšetrovanie obvinení zo zasahovania Ruska do procesu prezidentských volieb v USA v roku 2016. Informovala o tom agentúra AP.reagoval Trump na spoločnej tlačovej konferencii s nórskou premiérkou Ernou Solbergovou na otázku novinárov, či sa s ním Muellerov tímov bude rozprávať.Trump zopakoval, že keďže nenašlimedzi jeho prezidentskou kampaňou a Ruskom, preto, že by im mal rozhovor poskytnúť.Denník Washington Post, NBC News a ďalšie médiá nedávno informovali, že Muellerov tím by mohol amerického prezidenta vypočuť, pričom príslušná žiadosť už bola doručená jeho právnikom. Noviny sa odvolávajú na osobu blízku Trumpovi, ktorej bola zaručená anonymita. Presné okolnosti vypočutia sú predmetom intenzívnej diskusie medzi oboma stranami. Jednou z možností je, že Trump by mohol na Muellerove otázky odpovedať písomne.Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k formálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna. Ten sa začiatkom decembra priznal, že nehovoril pravdu o svojich kontaktoch s Ruskom.