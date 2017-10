Trump: Rusko poškodzuje snahy USA v severokórejskej kríze

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Rusko poškodzuje snahy Spojených štátov o zbavenie Severnej Kórey jadrových zbraní, zatiaľ čo Čína je v tomto úsilí nápomocná. Informovala o tom agentúra Reuters.Trump v rozhovore pre televíznu stanicu Fox Business Network povedal, že krízu okolo jadrového programu Severnej Kórey (KĽDR) by bolo možné ľahšie vyriešiť, keby mali USA lepšie vzťahy s Ruskom."Čína nám pomáha a Rusko ide možno opačným smerom a poškodzuje to, čo získavame," komentoval Trump situáciu.Početné raketové a jadrové skúšky Severnej Kórey a séria čoraz ostrejších slovných výmen medzi Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom vystupňovali napätie okolo KĽDR.Trump už dlhšie nalieha na Peking, aby pomohol obmedziť severokórejský jadrový program. Čína, jediný významný spojenec Pchjongjangu, je pre izolovanú komunistickú krajinu zdrojom vyše 90 percent jej obchodu.Trump tiež na sociálnej sieti oznámil, že vo štvrtok hovoril s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ich rozhovor sa týkal aj Severnej Kórey.Vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou sú narušené v súvislosti s obvineniami, že Rusko zasahovalo do vlaňajších prezidentských volieb v USA, ako aj anektovaním Krymu Ruskom a jeho podporou sýrskej vlády.s Rukom, povedal Trump, ktorý takúto nádej opakovane vyjadroval už v predvolebnej kampani.