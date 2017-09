Trump sa dohodol s demokratmi na trojmesačnom zvýšení dlhového stropu

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa nečakane priklonil na stranu demokratov a s ich lídrami v Senáte a Snemovni reprezentantov uzatvoril dohodu o zvýšení dlhového stropu na najbližšie tri mesiace. To je podstatne kratšie obdobie, než na aké požadovali zvýšiť dlhový strop republikáni a minister financií Steven Mnuchin.Trump, ktorý je známy nepredvídateľnými krokmi, sa v stredu (6.9.) stretol v Bielom dome s lídrami Kongresu z obidvoch politických strán, pričom sa priklonil k návrhu demokratov zvýšiť dlhový strop len do 15. decembra. Mnuchin a zástupcovia Republikánskej strany žiadali jeho zvýšenie na obdobie jedného roka.povedal Trump po stretnutí, poukazujúc na lídrov demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov a Senáte. Vôbec sa pritom nezmienil o lídroch republikánov v Snemovni reprezentantov a Senáte Paulovi Ryanovi a Mitchovi McConnellovi, ktorí sa na rokovaniach tiež zúčastnili. Ryan pritom ešte asi hodinu pred rokovaním označil požiadavku demokratov za "smiešnu". Po uzavretí dohody sa k výsledku nevyjadril.uviedol Mnuchin pre novinárov. Trump sa podľa neho rozhodol pre podporu návrhu zo strany demokratov, aby získal čas na rokovania o zvýšení výdavkov na armádu ku koncu tohto roka.dodal Mnuchin.Zároveň ale upozornil, že tým najpodstatnejším bolo zafinancovanie pomoci pre oblasti zasiahnuté hurikánom Harvey. Mimoriadny balík pomoci, ktorý v stredu schválila Snemovňa reprezentantov, predstavuje okolo 7,9 miliardy USD (6,62 miliardy eur).dodal Mnuchin. Texaský guvernér Greg Abbott medzitým uviedol, že náklady na obnovu Texasu by mohli dosiahnuť až 180 miliárd USD.V prípade, že dohodu o zvýšení dlhového stropu Kongres schváli, do 15. decembra si vláda bude môcť požičiavať viac. Zároveň bude mať zabezpečené financovanie kľúčových inštitúcií v období nástupu nového fiškálneho roka, ktorý sa začína 1. októbra.(1 EUR = 1,1931 USD)